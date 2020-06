Neergestoken man in Drunen gevonden, mogelijk elders mishandeld

In het Brabantse Drunen is zondagochtend een gewonde man aangetroffen. De man is naar eigen zeggen in het circa 10 kilometer verderop gelegen Genderen mishandeld en neergestoken. Dat meldt een politiewoordvoerder.

Agenten troffen zondagochtend op een parkeerplaats op de Doorloop in Drunen de gewonde man aan. Hij had een steekwond in zijn been en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

In een eerste korte verklaring vertelde het slachtoffer volgens de politiewoordvoerder te zijn mishandeld en neergestoken in de Kelderstraat in Genderen. De politie kijkt of daar sporen te vinden zijn. Hoe de man na de mishandeling en steekpartij precies in Drunen terecht is gekomen, weet de politiewoordvoerder nog niet.