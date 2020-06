China schort invoer van kip uit Amerikaanse fabriek op om virus

China heeft de invoer van kip uit een Amerikaanse fabriek van de grote vleesverwerker Tyson Foods opgeschort vanwege een uitbraak van het coronavirus. Peking kwam tot dit besluit nadat de Amerikaanse producent bevestigde dat er besmettingen zijn bij zijn fabriek in staat Arkansas. De Chinese douane zal alle producten afkomstig uit de fabriek, die al in het Aziatische land zijn en die nog aankomen, in beslag nemen.