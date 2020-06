Senioren geven ruim 1 miljoen voor cultuursector

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft laten weten dat zij het bedrag verdubbelt. Daarmee is er in totaal meer dan 2 miljoen euro beschikbaar voor de culturele sector.

Corine en Hein Muller, die samen met een groep van meer dan tachtig AOW’ers, het initiatief namen om op deze manier de culturele sector te steunen, zijn trots op het binnengehaalde bedrag: “Dat hadden we niet durven dromen toen we hieraan begonnen.”

Ambassadeur

Acteur Gijs Scholten van Aschat was als ambassadeur betrokken bij de actie. “Deze opbrengst is een enorme opsteker. Dat een deel van ons publiek zelf in actie is gekomen, is hartverwarmend voor iedereen in de culturele sector. Deze actie is nu weliswaar afgelopen maar geven aan cultuur kan natuurlijk altijd. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zorgt dat het op de goede plek terechtkomt.”

De opbrengst wordt als volgt verdeeld: beeldende kunst 22 procent, muziek en opera 40 procent, theater, dans en film 38 procent. Donateurs konden zelf een voorkeur voor het werkterrein aangeven.