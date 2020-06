Senioren smeren steeds minder tegen de zon

De organisatie van de nieuwe Huidkankerweek, die vanaf maandag mensen bewust moet maken van de gevaren, concludeert dit op de uitkomsten van een volgens eigen zeggen representatieve steekproef onder 1190 Nederlandse vijftigplussers.

Van de vijftigers smeert nog bijna driekwart de huid in voorafgaand aan bijvoorbeeld een wandel- of fietstocht in de zon. Maar van de zeventigplussers pakt nog maar de helft tube, flacon of spuitbus.

Smeren

Van de mensen die wel smeren doet nog niet eens de helft (45 procent) het echt goed genoeg (minstens elke twee uur). Petten of hoeden tegen de zon zijn ook al geen gemeengoed: slechts 38 procent zet buiten iets op het hoofd.

Hoewel huidkanker een van de meest voorkomende kankers in ons land is en een snelle aanpak van groot belang is, maakt slechts een op de tien vijftigplussers uit het onderzoek zich er zorgen om. Ze controleren de huid ook niet vaak genoeg.

De initiatiefnemers van de Huidkankerweek willen iedereen zoveel mogelijk bestoken met tips, via onder meer YouTube en tv-zender ONS. De week duurt tot en met 26 juni. De campagne wordt georganiseerd door onder andere Bureauvijftig, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie NVDV en ouderenbond ANBO.