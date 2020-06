Weer uitbarsting Indonesische vulkaan Merapi

De autoriteiten droegen de bevolking op een gebied in een straal van 3 kilometer om de vulkaan te mijden. De 2930 meter hoge Merapi staat te boek als gevaarlijk en is de laatste tijd weer actief. In maart was er ook een uitbarsting.

Het is een van de 130 vulkanen in Indonesië dat op de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur ligt. Dat is een zone met veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.