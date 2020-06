Oud-partijvoorzitter Dales definitief weg bij 50PLUS

Voormalig partijvoorzitter Geert Dales is definitief vertrokken bij 50PLUS. Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd, maakte hij zondag in een verklaring bekend. Dales was eerder betrokken bij een hoogoplopende ruzie met een groot deel van de fractie in de Tweede en Eerste Kamer en provinciale bestuurders. Het leidde tot zijn opstappen als partijvoorzitter.