TikTok-tieners drukten mogelijk opkomst bij Trump in Tulsa

De opkomst bij de eerste grote verkiezingsbijeenkomst in Tulsa van de Amerikaanse president Donald Trump viel veel lager uit dan was voorspeld. Dat zou wel eens het werk kunnen zijn van een grote groep jonge gebruikers van de social media-app TikTok.

In de aanloop naar de rally in Oklahoma werden tegenstanders van Trump via TikTok opgeroepen zich aan te melden voor de bijeenkomst, zonder de bedoeling om daadwerkelijk te gaan. De boodschap deed vooral de ronde onder K-popfans die filmpjes verspreidden terwijl ze voor een screenshot van hun registratie dansten op de tonen van het populaire zomerhit Macarena uit 1993.

De Trump-campagne beweerde dat een miljoen mensen zich hadden aangemeld voor de bijeenkomst in Tulsa. Zaterdag bleek dat het Tulsa BOK Center, waar plaats is voor 19.000 mensen, slechts voor de helft gevuld was. Een bijeenkomst buiten het gebouw voorafgaand aan de eigenlijke rally binnen, werd afgelast omdat er niemand op af kwam.

Hoeveel van de TikTok-jongeren zich hebben aangemeld, is niet bekend.