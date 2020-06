Nacht van de Vluchteling brengt 240.000 euro op

Op Wereldvluchtelingendag organiseert Stichting Vluchteling ieder jaar het loopfestijn, waarbij mensen wandelen om geld op te halen. Dat gebeurde nu ook, maar wel in een aangepaste versie. Grote wandeltochten worden vanwege de coronamaatregelen niet gehouden. In plaats daarvan zijn mensen de afgelopen dagen al met een app op pad gegaan in hun eigen omgeving.

“Het was een bijzondere editie van de Nacht van de Vluchteling waarin een groot aantal mensen, zowel deelnemers als ambassadeurs, minister Kaag en het team van Stichting Vluchteling de schouders er onder hebben gezet. We hebben met elkaar laten zien dat we ook in donkere tijden hier, licht kunnen brengen daar. En dat is keihard nodig, juist nu”, aldus directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling.

Zaterdag om 22.00 uur was de finale. Tien ambassadeurs in tien steden gaven het startsein om “alleen, maar toch gezamenlijk” de laatste kilometers af te leggen. Het evenement was te volgen via een livestream, gepresenteerd door Art Rooijakkers, op de website van de stichting. Maar die haperde. “Het ging inderdaad niet helemaal van een leien dakje en dat is iets dat we nog gaan bespreken. “Maar we hebben dit in een paar weken uit de grond moeten stampen en zijn desondanks tevreden over hoe het is verlopen”, aldus een woordvoerder.