Bouterse: versoepeling coronamaatregelen, avondklok blijft

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft besloten de lockdown-maatregelen te versoepelen, ondanks dat 222 Surinamers ziek zijn van het coronavirus. Iedereen mag zich vanaf zondag weer vrij bewegen, behalve tussen 22.00 en 05.00 uur. Bouterse maakte dit zondagavond bekend via een videoboodschap.

Volgens Bouterse en de Covid-19-specialisten heeft de zware lockdown van de afgelopen twee weken het medische doel bereikt, namelijk het voorkomen van een ongecontroleerde piek in het aantal ziektegevallen. Nieuwe besmettingen bleven beperkt tot gebieden waar al eerder gevallen waren geconstateerd. Het verplicht thuisblijven van de Surinaamse bevolking heeft het contactonderzoek vergemakkelijkt, aldus Bouterse.

Ondanks alle inspanningen is er volgens de president toch sprake van een “wrange realiteit” omdat de quarantaine- en isolatiecapaciteit hun piek bereiken. Ook is de verwachting dat het aantal besmette personen en coronadoden zal toenemen. Suriname gaat daarom nu een andere fase in waarbij de verantwoordelijkheid vooral bij de mensen zelf komt te liggen, aldus Bouterse.

Een aantal beperkingen blijft bestaan, zo mogen nog niet alle bedrijven en organisaties weer opstarten. Ook blijven de grenzen dicht, net als het luchtruim met uitzondering voor vluchten om gestrande Surinamers op te halen.