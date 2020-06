Militairen in Oirschot niet besmet met coronavirus

40 militairen in opleiding in het Brabantse Oirschot, die eerder deze week met milde klachten naar huis werden gestuurd, zijn niet besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit testresultaten die zaterdag zijn binnengekomen, laat Defensie weten.

De militairen van School Zuid, een opleidingseenheid van de landmacht, hebben deze week thuis in quarantaine de testresultaten afgewacht. Zij blijven vooralsnog in thuisisolatie tot ze 24 uur klachtenvrij zijn. De andere 90 medewerkers van School Zuid, die uit voorzorg naar huis werden gestuurd, gaan na het weekend weer aan de slag. De lokale GGD is door Defensie geïnformeerd.

De commandant van de legerbasis, brigadegeneraal Maas, laat weten blij te zijn dat het loos alarm was.