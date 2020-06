KLM breidt aantal vluchten geleidelijk uit

De KLM is haar wereldwijde netwerk geleidelijk weer aan het opstarten en uitbreiden. Het streven is in juli zo’n 80 procent van het normale aantal Europese bestemmingen aan te vliegen en driekwart van de intercontinentale bestemmingen aan te doen. In augustus wordt dat opgevoerd naar respectievelijk circa 95 procent en 80 procent, meldt de KLM.