De documentaire ‘Onze jongens in de jungle’ gaat over een deel van de vaderlandse geschiedenis waar de meesten weinig van zullen weten: de Nederlandse soldaten die tussen 1945 en 1975 hun dienstplicht vervulden in Suriname.

In die drie naoorlogse decennia vervulden jaarlijks ongeveer 1000 Nederlandse jongemannen hun dienstplicht bij de TRIS, de Troepenmacht in Suriname. Ze reisden per boot van Amsterdam naar Paramaribo, een tocht die enkele weken duurden. De aanmelding voor het vervullen van de diensttijd in Suriname was vrijwillig. Vaak trok het avontuur, want de jongens hadden geen idee wat hun te wachten stond in dat ‘onbekende stukje Nederland ver van huis’, vol vreemde culturen.

