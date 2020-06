Europees Parlement eist hardere lijn in kwestie Hongkong

De Europese Unie moet zich harder uitspreken tegen de veiligheidswet waardoor China meer zeggenschap krijgt in Hongkong, vindt het Europees Parlement. Als de wet wordt toegepast moeten de EU en haar lidstaten overwegen de kwestie voor te leggen aan het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag omdat internationale verdragen worden geschonden. Dit staat in een resolutie die het parlement vrijdag aannam met 565 stemmen voor en 34 tegen.