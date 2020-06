Ook demonstratie tegen coronaregels in Maastricht verboden

De Veiligheidsregio Zuid Limburg heeft een demonstratie tegen de Covid-19-richtlijnen, die zaterdag in Maastricht zou plaatsvinden, verboden. Dat laat de regio vrijdagavond weten.

Volgens de veiligheidsregio gaat het om een evenement, en die gebeurtenissen mogen conform de geldende noodverordening tot 1 september niet gehouden worden. “Omwille van het bestrijden van het coronavirus is het vanuit volksgezondheidsoogpunt van groot belang dat de maatregelen uit de noodverordening worden nageleefd. Dit besluit zegt overigens niets over het recht van demonstreren, dat is en blijft een groot goed”, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.

De manifestatie onder de noemer “Lets Dance, Fuck de 1,5 meter” en “Leugens RIVM tegen lockdown” zou worden georganiseerd door onder meer de actiegroep Demonstratie van het Volk. Mensen moesten zich om 12.00 uur bij De Griend in Maastricht verzamelen, waarna de manifestatie om 14.00 uur zou beginnen en en tot 18.00 uur zou duren.

Eerder had de gemeente Den Haag ook al een demonstratie tegen de coronamaatregels verboden. De rechter oordeelde vrijdag in een kort geding dat de gemeente Den Haag juist heeft gehandeld door de demonstratie te verbieden.