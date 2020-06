Europees Parlement richt pijlen op premier Tsjechië

Babis zou ook moeten worden uitgesloten van de onderhandelingen van de EU-leiders over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 tot het probleem van belangenverstrengeling is opgelost, stelt het parlement. Die onderhandelingen gaan immers onder meer over de verdeling van EU-subsidies. Ook roept het parlement de lidstaten op om Europese fondsen te koppelen aan hoe nationale rechtstaten functioneren.

De steenrijke Babis krijgt al langer kritiek omdat hij EU-subsidies zou hebben doorgesluisd naar Agrofert. De Europese Commissie is hiervan op de hoogte, maar wacht nog op een reactie uit Praag.

Rapport

Vorige maand keurde het parlement een rapport goed van een delegatie van de commissie begrotingscontrole die op onderzoek uitging in Tsjechië. In het land bestaat geen mechanisme om belangenverstrengeling bij de verdeling van EU-middelen te verhinderen of te bestrijden, stellen de rapporteurs, onder wie Europarlementariër Lara Wolters (PvdA).

“Babis’ bedrijf is tijdens zijn premierschap een grote ontvanger uit het Europees landbouwbudget gebleken”, zegt zij. “En de Europese Commissie en journalisten hebben blootgelegd dat hij via allerlei holdings en trustfunds nog steeds hele innige banden met het bedrijf houdt. Sterker nog: als hij premier af is, kan hij zo weer instappen. Hij moet subsidies weigeren, zijn bedrijf verkopen of aftreden, schrijven we daarom in onze resolutie.”