Geen cruises uit havens VS tot 15 september om corona

“Hoewel we vertrouwen hebben dat toekomstige cruises gezond en veilig zullen zijn, met alle voorzorgsmaatregelen, vinden we ook dat het verstandig is om voorzichtig te zijn in het belang van onze passagiers en bemanningsleden”, schreef de organisatie in een verklaring. De Amerikaanse overheid had een verbod op cruises tot 24 juli opgelegd.

Carnival en Norwegian hadden overigens al gezegd tot zeker oktober geen cruises te doen en de komende maanden de vloot stil te leggen. De cruisesector is buitengewoon hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus, met miljarden aan verliezen.