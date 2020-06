Rechtbank: gemeente mag demonstratie Malieveld verbieden

De groep Virus Waanzin, die zondag wil demonstreren op het Malieveld in Den Haag, heeft bot gevangen bij de rechter. Die oordeelde in een kort geding dat de gemeente Den Haag juist heeft gehandeld door de demonstratie te verbieden.

De gemeente besloot vrijdag de demonstratie te verbieden nadat was gebleken dat er niet honderd, maar tienduizend bezoekers werden verwacht. Dat maakt het volgens de gemeente heel moeilijk om nog 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook zorgt het voor een “vrees voor wanordelijkheden”, aldus de gemeente. Bovendien was Virus Waanzin van plan op het Malieveld “een urenlang programma met bekende dj’s” te organiseren. Volgens de gemeente zou de demonstratie in feite een groot evenement worden en die zijn tot ten minste 1 september verboden.

De organisatie was het er niet mee eens en stapte naar de rechter. Deze gaf de gemeente echter gelijk.