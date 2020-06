Kabinet haalt snelweg- en spooronderhoud naar voren

Het kabinet haalt een aantal infrastructuurprojecten naar voren om de bouwsector "door deze zware tijd" te helpen. Dat melden minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Met de versnelde projecten is in totaal 73 miljoen euro gemoeid.

Van Nieuwenhuizen stelt klussen ter waarde van 44 miljoen euro aan de snelwegen A1 en A58 eerder beschikbaar voor bedrijven. De minister spreekt van "een eerste pakket "om de bouw tijdens de coronacrisis te ondersteunen" "Voor de weggebruiker ook fijn omdat we vaart zetten achter wegverbredingen waarmee we ervoor zorgen dat het verkeer beter kan doorrijden op drukke momenten."

Van Veldhoven investeert 29 miljoen euro in aanpassing van het stationsgebied in Rijen, waarbij onder meer twee spoorwegovergangen worden vervangen door tunnels. Dat komt ook de spoorcapaciteit ten goede. "Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan", zegt de staatssecretaris.

Wegbeheerder Rijkswaterstaat kijkt volgens de bewindslieden voortdurend of werkzaamheden eerder gedaan kunnen worden nu het door de coronacrisis rustiger is op de weg. De afgelopen weken is op meerdere plaatsen onderhoud aan snelwegen versneld uitgevoerd. Ook op het spoor zijn werkzaamheden eerder dan gepland afgerond.