Coronacrisis kost Amsterdam dit jaar 350 miljoen euro

De coronacrisis kan voor de gemeente Amsterdam dit jaar leiden tot 350 miljoen euro aan kosten. De impact van corona op de begroting van de hoofdstad kan volgend jaar oplopen tot 285 miljoen euro. Dat meldt wethouder Victor Everhardt (financiën) in een zogenoemd statusrapport over de coronacrisis. Eerder werd geschat dat het om een begrotingstekort van 261 miljoen euro zou gaan in 2020.