Europese beurzen met winst weekeinde in

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst het weekeinde ingegaan, net als de beurzen elders in Europa. Positieve geluiden aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront deden het sentiment goed. China zou meer landbouwproducten uit de Verenigde Staten willen gaan kopen om zo te voldoen aan het voorlopige handelsakkoord met Washington. Ook was er optimisme over het economisch herstel van de coronacrisis.