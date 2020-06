Oranje-internationals boycotten Veronica Inside

“Nee dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! #veronicaoffside. Wij, Oranje-internationals laten ons niet meer interviewen door dit programma”, meldt de speler van Liverpool.

Verschillende adverteerders lieten in de afgelopen dagen al weten per direct geen reclametijd meer in te kopen rond het programma. Dat hebben ze besloten naar aanleiding van uitspraken van Johan Derksen en René van der Gijp. In de uitzending van maandag stelden de mannen dat het wel meeviel met het racisme in Nederland. Derksen maakte onder meer een vermeend racistische grap.