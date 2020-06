Zaak Bossche groepsverkrachtingen valt uit elkaar

De strafzaak tegen de verdachten van groepsverkrachtingen van tienermeisjes in een Bossche garage valt uiteen. Dat bleek vrijdag bij een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Den Bosch. Justitie moest zaken tegen twee verdachten seponeren en de verkrachting van één van de meisjes is van de tenlastelegging van de andere verdachten geschrapt.

Acht verdachten tussen 18 en 26 jaar oud uit Den Bosch en Rosmalen werden begin december vorig jaar opgepakt. Ze zouden op verschillende momenten begin vorig jaar drie meisjes hebben gedrogeerd en verkracht. Hoewel justitie vertelde dat mogelijk meer meisjes zouden zijn verkracht en dat die zich misschien nog bij de politie zouden melden, hebben andere slachtoffers zich nooit gemeld.

Vrijdag zei de officier van justitie bij de rechtbank in Den Bosch dat het OM de zaak tegen twee van de acht verdachten heeft geseponeerd.

Justitie staakte vrijdag bovendien de vervolging voor het verkrachten van één van de drie meisjes. Die wilde zelf al niet dat de verdachten zouden werden vervolgd. Dat gebeurde vanwege de ernst van de zaak wel. De officier: “Ze wilde absoluut niet met de politie praten. Dat komt onder meer omdat ze bang is op een bepaalde manier bekend te komen staan, niet geloofd te worden en omdat ze bang is voor de verdachten.” Daarnaast liggen er verklaringen die haaks staan op haar verhaal. Omdat de officier verwachtte dat de verdediging het meisje daarover zou willen verhoren, staakte ze de vervolging voor dit feit: “De zaak was al de zwakste van de drie, maar dit kwetsbare meisje horen is over de grens. Dat wil ik echt niet.”

Gelogen

Advocaten van de vijf verdachten die nog in de gevangenis zitten, pleitten vrijdag dat de twee andere meisjes ook “hebben gelogen” en “tegenstrijdige verklaringen aflegden”. Volgens de officier zijn er echter voldoende betrouwbare bewijzen en “schokkende” verklaringen.

Advocaten vroegen de rechtbank ook hun cliënten vrij te laten. De rechtbank doet daar later vrijdagmiddag uitspraak over.

De volgende zitting is 4 september, maar of de zaak nog dit jaar wordt afgehandeld is hoogst onzeker.