EU-leiders over een maand ‘echt’ bijeen voor geldtop

EU-president Charles Michel legt volgende maand “concrete voorstellen” over de Europese meerjarenbegroting en een herstelplan aan de EU-leiders voor die moeten leiden tot een akkoord. Dat zei hij na afloop van het eerste EU-overleg op het hoogste niveau sinds de uitbraak van het coronavirus over de miljarden die de lidstaten de komende jaren in de unie en het economisch herstel willen steken. Het is de bedoeling en ieders wens om half juli fysiek, in het echt, bij elkaar te komen in Brussel omdat via videoverbinding niet echt zaken kunnen worden gedaan.