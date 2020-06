OM eist 18 jaar tegen hoofdverdachte Arnhemse terreurzaak

Justitie eist een celstraf van 18 jaar tegen de hoofdverdachte Hardi N. van de Arnhemse terreurgroep, die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een festival in Nederland en het leiden van een terroristische organisatie.

De officier van justitie formuleerde vrijdag de strafeisen aan het slot van een 5,5 uur durend requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. “Nederland is niet eerder zo dicht bij een aanslag van deze omvang geweest. De verdachten verdienen een passende en afschrikwekkende straf”, zei de officier van justitie.

De verdachte leidde volgens justitie een terroristische organisatie. De zes verdachten werden in september 2018 gearresteerd op een vakantiepark in Weert.