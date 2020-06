Werkgevers betreuren uitstel pensioendeal

Het is spijtig dat de uitwerking van het pensioenakkoord wordt uitgesteld. Dat stelt werkgeversorganisatie VNO-NCW, die vorige week vrijdag met vakbonden en het kabinet een akkoord over een nieuw pensioenstelsel sloot.

De achterban van FNV, vertegenwoordigd door het ledenparlement, zou vrijdag stemmen over de pensioendeal. Er waren echter niet genoeg deelnemers aan de vergadering om een stemming bindend te laten verklaren.

“Helaas kon de FNV niet tot een besluit komen over de uitwerking van het pensioenakkoord. We moeten dat respecteren”, aldus VNO-NCW in een reactie. “Als ondernemers blijven we altijd optimistisch, al hebben alle partijen natuurlijk moeten geven en nemen. Dat is inherent aan zo’n grote hervorming. Overall ligt er echter een goed pakket.”