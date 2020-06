Europese Unie verlengt economische sancties tegen Rusland

De sancties werden in 2014 ingesteld na de Russische annexatie van de Krim en zijn gekoppeld aan het vredesplan van Minsk, dat niet wordt nageleefd. De leiders werden zoals gebruikelijk bijgepraat over de stand van zaken door Merkel en de Franse president Macron. Vanwege de sancties is de Europese kapitaalmarkt gesloten voor een aantal Russische banken en energie- en defensiebedrijven. Daarnaast gelden beperkingen voor de uitvoer van technologisch gevoelige goederen.

Eerder deze week werden al aparte sancties tegen Rusland verlengd die de uitvoer van producten van de Krim naar Europa verbiedt. Ook bepaalde investeringen zijn taboe. De EU heeft daarnaast sancties lopen tegen personen en instellingen die betrokken zijn bij de ondermijning van de soevereiniteit van Oekraïne.