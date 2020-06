Grapperhaus: coronawet eind augustus in Kamer behandelen

De veelbesproken coronaspoedwet moet het liefst eind augustus of begin september in de Tweede Kamer worden behandeld, hoopt justitieminister Ferd Grapperhaus. In de zomerstop van het parlement kan er schriftelijk over gedebatteerd worden, denkt de bewindsman.

Het kabinet liet vrijdag weten dat de spoedwet niet op 1 juli zal intreden. Volgens Haagse bronnen heeft de Raad van State flinke kritiek op het wetsvoorstel. "Bijna al die punten gaan we overnemen", zegt Grapperhaus. De belangrijkste adviseur van het kabinet kaart een aantal belangrijke punten aan, maar maakt volgens Grapperhaus bepaald geen gehakt van de conceptwet die voorligt.

"Ik moet zeggen dat ik me ietwat verbaasd heb over het af en toe nogal extreme verzet", zegt de minister. De wet zal de coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand en mondkapjes in het openbaar vervoer vastleggen, zodat dit niet meer via lokale noodverordeningen gebeurt. Dat is staatsrechtelijk juist veel netter, stelt Grapperhaus. Niet in de laatste plaats omdat de Tweede Kamer juist meer inspraak vooraf krijgt.

De Kamer en het kabinet moeten het reces gebruiken om schriftelijk gedachten uit te wisselen over de wet, stelt Grapperhaus. "Ik wil geen haastwerk, maar het gaat er wel om dat we het beton van de democratie steviger neerleggen voor maatregelen die langer gaan duren."