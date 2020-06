‘De Jonge moet verpleeghuizen dwingen meer bezoek toe te staan’

Volgens Zegveld is er op dit moment sprake van ‘wederrechtelijke vrijheidsontneming’ doordat verpleeghuizen vasthouden aan het limiteren van bezoek, zowel in aantal bezoekers en aantal bezoeken als in tijdsduur. Daarnaast mogen bewoners, ook als ze wilsbekwaam zijn, alleen onder begeleiding naar buiten en mogen ze geen bezoek in hun eigen appartement krijgen. Zegveld betoogt dat er geen wettelijke grond is om bewoners en hun familieleden zo te beperken.

Ook hoe sommige verpleeghuizen omgaan met het bezoeken van stervende bewoners is haar een doorn in het oog. Bijvoorbeeld bij Amsta, de koepel waar Vondelstede onder valt, mogen maximaal drie keer twee bezoekers afscheid nemen en mag zo’n bezoek niet langer duren dan twee uur. Als er zes bezoekers zijn geweest, is verder bezoek verboden.

Zegveld stelt dat bewoners en familieleden nu zijn overgeleverd aan de wil van de zorginstellingen, die ten onrechte schermen met ‘door de Staat gestelde regels’. Minister De Jonge moet zorgen dat de onterechte beperkingen worden losgelaten. Doet hij dat niet voor woensdag, dan spannen de familieleden en de cliëntenraad een kort geding aan tegen de Staat, aldus de advocaat.