De afgelopen week zijn alle coronatrends in België gedaald, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. Het aantal bevestigde Covid-19-besmettingen nam met 2 tot 5 procent per dag af en het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis met 1 tot 3 procent per dag. Het aantal coronapatiënten op de intensivecareafdelingen daalde de afgelopen zeven dagen gemiddeld met 5 procent per dag.