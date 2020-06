Utrecht gaat de hoogte in met groene torens

Utrecht heeft zijn fiat gegeven aan twee hoge groene torens nabij het centraal station. Vrijdag heeft de gemeente de uitgifteovereenkomst getekend, nadat de gemeenteraad donderdagavond had ingestemd met het bestemmingsplan. De bouw begint in september.

Op een van de torens, Wonderwoods, komt ‘een verticaal bos’. Op de balkons, het dak en aan de gevels worden bomen geplant. Volgens wethouder Stationsgebied Eelco Eerenberg sluit dit aan bij de Utrechtse ambitie voor meer groen in de stad. Bomen dragen bij aan een gezondere leefomgeving. Hij omschrijft het 105 meter hoge Wonderwoods nu al als een “iconisch groen gebouw”.

De gemeenteraad ging overigens niet zonder slag of stoot akkoord. Hij uitte de afgelopen jaren meermalen zijn zorgen over de bomen. Meerdere politieke partijen zijn bang dat de vegetatie het niet gaat overleven en eisten daarom een goed onderhoudsplan. Bovendien hekelen verschillende partijen dat er geen appartementen komen voor mensen met een kleinere portemonnee. “Gezond en duurzaam, maar voor wie? Dit is het zoveelste project in het Stationsgebied met enkel onbetaalbare woningen. Een gemiste kans”, stelt Rick van der Zwet van de PvdA.