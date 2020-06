Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón (55) overleden

De Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón is vrijdag in Los Angeles overleden op 55-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn uitgever aan de Spaanse krant El País.

De bestsellerschrijver brak in 2001 door met zijn roman De schaduw van de wind. Wereldwijd gingen er meer dan 15 miljoen exemplaren over de toonbank. Later volgden bestsellers als Gaudí in Manhattan, Het Spel van de Engel, De Gevangene van de Hemel en Het Labyrint der Geesten. Zafóns werk kwam in meer dan veertig landen uit.