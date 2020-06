China: coronavirus in Peking oorspronkelijk Europees

China heeft de genetische data openbaar gemaakt van het coronavirus dat recentelijk in de hoofdstad Peking is uitgebroken. Functionarissen stellen op basis van voorlopige bevindingen dat het zou gaan om een Europese stam van het nieuwe coronavirus. Over de herkomst van het nieuwe coronavirus wordt al maanden gesteggeld tussen onder meer China en de Verenigde Staten.

China zegt dat het de genetische data heeft overhandigd aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het land stond onder druk om haast te maken met het publiceren van de gegevens nu het coronavirus in de hoofdstad om zich heen grijpt.

Het Chinese Nationale Datacentrum voor Microbiologie meldt dat de data uit Peking zijn gebaseerd op drie monsters, twee van mensen afkomstig, en een uit de omgeving. De monsters zijn genomen op 11 juni, de dag waarop het longvirus na maanden weer de kop op stak in Peking. Sindsdien zijn er in totaal 183 nieuwe besmettingen in de Chinese hoofdstad gemeld. Een voedselmarkt zou de infectiehaard zijn geweest.

Een functionaris van de Chinese equivalent van het RIVM stelt dat het virus juist uit Europa afkomstig is, hoewel het verschilt van het virus dat nu in Europa heerst. Volgens de functionaris is het veronderstelde Europese virus in Peking ook ouder. Volgens de Chinese hoofdepidemioloog is het virus niet noodzakelijk vanuit een Europees land naar Peking verspreid. Dezelfde stam is ook aanwezig in de Verenigde Staten en Rusland, zei hij.