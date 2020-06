Coronavirus in Italiaans afvalwater van december vorig jaar

Wetenschappers hebben deeltjes van het nieuwe coronavirus aangetroffen in afvalwater uit Milaan en Turijn vanaf december 2019, twee maanden voordat het eerste besmettingsgeval in Italië bekend werd. Daarop wijzen de bevindingen van een studie door het Italiaanse gezondheidsinstituut ISS.

In de studie werden veertig afvalwatermonsters onderzocht die waren verzameld tussen oktober 2019 en februari 2020. De resultaten, bevestigd door twee verschillende laboratoria met twee verschillende methoden, laten zien dat er sporen van het nieuwe coronavirus zaten in monsters die op 18 december vorig jaar waren genomen in Milaan en Turijn.

Eind april stelden wetenschappers naar aanleiding van onderzoek al dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië mogelijk vanaf januari begon. De eerste infecties vonden toen al plaats en mogelijk zelfs nog eerder, meldden wetenschappers toen.