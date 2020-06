‘Verdachten Arnhemse terreurgroep waren klaar voor de dood’

De zes verdachten van de Arnhemse terreurzaak die worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag, waren in 2018 “bewust bezig met voorbereidingen op hun dood”. Dat zei de officier van justitie vrijdag bij aanvang van zijn requisitoir in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam.

“Met de aanhoudingen van de verdachten is Nederland aan een grote aanslag ontsnapt”, zei de officier van justitie. “De verdachten hadden een aanslag voor ogen die Nederland nog nooit had meegemaakt, geïnspireerd op aanslagen van IS in Parijs. Ze wilden zelf niet levend in handen van de politie vallen, door bomvesten te dragen.” Het plan was vermoedelijk om een aanslag te plegen op een evenement zoals de Gay Pride en elders een autobom tot ontploffing te brengen.

De officier van justitie liet in de rechtbank afgeluisterde gesprekken horen die verdachten met hun partners of familie voerden, waarin ze spraken over de naderende dood en het gewenste paradijs dat ze daarmee voor ogen hadden. Verdachte Morat M. (23) predikte er ook over, zo was tijdens een opname in de rechtbank te horen. In de preek riep hij mensen op zich voor te bereiden op de dood. “Het is zonneklaar dat verdachten het einde van hun leven accepteerden”, aldus de officier.