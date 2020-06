Twitter plaatst opnieuw melding bij bericht Trump

In de video zijn twee kinderen, één wit en één zwart, op een stoep te zien. In amper drie uur werd Trumps tweet 100.000 keer gedeeld en 212.000 keer leuk gevonden. CNN reageerde in een eigen bericht met de link naar de originele reportage met de video van de twee spelende kinderen, gemaakt in 2019.

Twitter plaatste later een blauw uitroepteken en de tekst “Gemanipuleerde Media” onder de door Trump geplaatste video. “Meerdere journalisten hebben bevestigd dat de video die door president Trump is gedeeld, is gemonteerd en een nep-CNN-beeldmerk heeft. Het originele verhaal van CNN uit 2019 ging over een vriendschap tussen twee peuters”, reageerde iemand vervolgens.

Verslag

Ook CNN reageerde: “CNN heeft verslag gedaan van dit verhaal, precies zoals het is gebeurd. Net zoals we verslag deden van uw standpunten over ras (en peilingen). Wij zullen blijven werken met feiten in plaats van nepvideo’s te tweeten en onschuldige kinderen te gebruiken. We vragen u hetzelfde te doen. Wees beter.”

Het platform, waarvan Trump de laatste jaren dankbaar gebruikmaakt, grijpt steeds vaker in bij de tweets van de president. Sinds eind mei zijn meerdere berichten van Trump voorzien van een factcheck-label.

Toen na de dood van de zwarte arrestant George Floyd bij zijn aanhouding door een witte politieagent massaprotesten en rellen plaatsvonden en Trump met geweld tegen relschoppers dreigde, besloot Twitter een waarschuwing te plaatsen bij het bericht van de president dat geweld zou verheerlijken. Onlangs verwijderde Twitter een video die was geplaatst door Trumps campagneteam vanwege auteursrechtschending.