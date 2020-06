Nikkei eindigt week met kleine winst

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met een kleine winst geëindigd. Beleggers bleven gespitst op de ontwikkelingen rond de stijgende coronabesmettingen in verschillende delen van de wereld, waaronder in enkele Amerikaanse staten. In Japan werden de binnenlandse reisbeperkingen opgeheven die waren ingesteld om de virusuitbraak in te dammen. China liet daarnaast weten dat de recente uitbraak van het coronavirus in de hoofdstad Peking onder controle is.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,6 procent hoger het weekeinde in op 22.478,79 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 0,8 procent. De luchtvaartmaatschappijen en de transportsector waren in trek nu Japanners weer door het land mogen reizen. Japan Airlines en ANA Holdings klommen 2,1 en 1,4 procent. Chipmachinemaker Tokyo Electron dikte 7,1 procent aan. Het bedrijf verwacht dat de winst in het lopende boekjaar met 11 procent zal stijgen.

Op de andere beurzen in de Aziatische regio bleven de koersuitslagen eveneens beperkt. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index ook 0,7 procent hoger en de Kospi in Seoul steeg 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,2 procent. De Australische winkelverkopen lieten in mei een recordstijging zien van 16,3 procent, na de historische val van 17,7 procent in april.