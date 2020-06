Tom van Kalmthout en Soundos spelen in nieuwe serie All Stars

Rundfunk-acteur Tom van Kalmthout, cabaretière Soundos El Ahmadi, Sarah Janneh en Joes Brauers behoren tot de nieuwe acteurs die te zien zijn in het vervolg op All Stars dat deze zomer wordt gedraaid. Ook Sabri Saddik, Alex Hendrickx, Samuel Vekeman en Alidtcha Binazon behoren tot de nieuwe cast, hebben BNNVARA en producent Rolf Koot vrijdag bekendgemaakt.

De opnames van de tiendelige serie gaan komend weekend van start. De serie wordt gedraaid volgens de coronarichtlijnen van de overheid. All Stars & Zonen zal komend najaar al op televisie te zien zijn.

Eerder werd al bekendgemaakt dat alle oude acteurs uit de serie en de films weer terugkeren, zoals Kasper van Kooten, Danny de Munk, Peter Paul Muller, Isa Hoes, Thomas Acda, Daniel Boissevain en Raymi Sambo. De succesfilm All Stars verhaalde over een groep mannelijke dertigers die in hun vrije tijd samen voetbalden. Deze mannen zijn inmiddels in de vijftig en hebben de voetbalfakkel overgedragen aan hun zoons.

Er is heel bewust voor gekozen de serie door te laten gaan na de eerste film. Zo is het personage van Thomas Acda in de oude serie overleden, maar keert hij wel terug in de nieuwe reeks. Het personage Hero, dat werd vertolkt door de in 2010 overleden Antonie Kamerling, wordt niet door een andere acteur gespeeld.