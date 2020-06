‘Amerikaanse stierslang voelt zich thuis in Haagse duinen’

In de duinen bij Den Haag en Scheveningen woont een populatie Amerikaanse stierslangen, die zich daar best thuisvoelt. De dieren zijn daar vast en zeker losgelaten door een terrariumbezitter, die er geen zin meer in had. Stierslangen zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar ze horen niet in Nederland thuis. Ze verstoren het natuurlijke evenwicht in de duinen en gelden daarom als invasieve exoot.

Vrijdag start de Week van de Invasieve Exoten. Doel van de week is de aandacht te vestigen op “hoogst ongewenste dieren en planten”, die eigenlijk niet in Nederland mogen voorkomen omdat ze inheemse soorten verdringen, zegt jurist Wilfred Reinhold van het platform Stop invasieve exoten. “Eigenlijk zouden alle provincies al een plan moeten hebben om die exoten aan te pakken, maar alleen Gelderland en Utrecht zijn klaar. Terwijl die plannen verplicht zijn op grond van een Europese verordening.”

Europa heeft een zogenoemde Unielijst samengesteld met daarop 66 ongewenste soorten die landen moeten aanpakken. Daarnaast kunnen provincies nog eigen soorten benoemen die ze willen verdrijven. Voorbeelden daarvan zijn volgens Reinhold de Japanse duizendknoop, de Amerikaanse vogelkers en de watercrassula. Vogels verspreiden soms zaden van invasieve plantensoorten, maar veruit de meeste exoten komen in de natuur terecht via particulieren.

Voormalige dierentuin

“Zo leeft bij Tilburg een populatie Siberische grondeekhoorns die uit een voormalige dierentuin komt. De beestjes worden zelfs vertroeteld. Langs de Duitse grens komen veel wasberen voor. Helemaal niet zo leuk als ze eruitzien. Roodwangschildpadden, die te groot zijn geworden voor thuis, duiken overal in sloten en rivieren op. In Friesland zaten stinkdieren en in Drenthe kropen een paar jaar geleden Russische rattenslangen. Dergelijke beesten en planten zouden niet verkocht moeten worden”, vindt Reinhold.

Het platform schakelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA in als er op sociale media berichten worden ontdekt over exoten. Reinhold: “Ontsnapte Amerikaanse rode eekhoorns bij Leeuwarden, halsbandparkieten in Andijk. We moeten dat allemaal niet willen.” Hij benadrukt dat voor vrijwel elke diersoort wel een opvangvoorziening is in Nederland. “Wegvangen van exoten kost onnodig veel geld en menskracht. En het lukt lang niet altijd.”

Volgende week zijn er tal van lezingen en workshops over invasieve exoten. In sommige plaatsen kunnen mensen meehelpen met het weghalen van ongewenste planten. Vanwege coronamaatregelen gebeurt alles op afspraak via weekvandeinvasieveexoten.nl