FIFA 21 verschijnt op 9 oktober

Het populaire voetbalspel is speelbaar op alle consoles en op de pc. Spelers die het voor de PlayStation 4 kopen, krijgen gratis een upgrade naar de PS5-versie. De PlayStation 5 komt later dit jaar uit, mogelijk na FIFA21.

EA heeft nog geen trailer met beelden van de gameplay vrijgegeven. De beelden die te zien waren gingen vooral over het extra stukje ervaring en sfeer dat is toegevoegd aan FIFA 21 en Madden NFL 21, de American Football game van EA. De ontwikkelaar zet in op het echte stadiongevoel en wil het stadiongeluid meer aanwezig maken in de games.

Onder meer de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk, die bij Liverpool speelt, is te zien in de eerste beelden.