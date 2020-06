VS herdenken einde slavernij tijdens antiracismeprotesten

De jaarlijkse herdenking van het einde van de slavernij in de Verenigde Staten op 19 juni valt dit jaar tijdens hoogopgelopen spanningen over racisme. Na de recente dood van meerdere zwarte Amerikanen door witte agenten is de discussie over politiegeweld en discriminatie opnieuw op een kookpunt beland.

De 19e juni is een niet-officiële Amerikaanse feestdag. Juneteenth (een samentrekking van June en nineteenth), ook bekend als onder meer Bevrijdingsdag, herdenkt dat op die dag in 1865 alle slaven in de Amerikaanse staat Texas vrij werden verklaard. Daarmee was na de Amerikaanse burgeroorlog een einde gekomen aan slavernij in de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump, die uit is op herverkiezing in november, wilde uitgerekend deze dag zijn eerste grote campagnebijeenkomst in de coronacrisis houden. Ook de locatie, de stad Tulsa ligt gevoelig. Zwarte Amerikanen waren hier bijna een eeuw geleden het doelwit van een beruchte moordpartij. De manifestatie werd daarop een dag verschoven. Trump kreeg al een golf van kritiek op zich heen door te dreigen het leger in te zetten tegen antiracismeprotesten.

Daarentegen willen veel bedrijven op 19 juni de Black Lives Matter-beweging steunen. Zo riep de topman en oprichter van Twitter, Jack Dorsey, de 19e juni uit tot een feestdag bij het bedrijf. Dat doet hij als eerbetoon aan de zogenoemde Emancipation Proclamation, een besluit van de Amerikaanse president Abraham Lincoln uit 1862 waardoor miljoenen zwarte mensen in de VS uiteindelijk bevrijd werden van de slavernij.