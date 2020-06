Verdachten Arnhemse terreurgroep krijgen strafeisen te horen

De zes Arnhemse terreurverdachten die terechtstaan op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in Nederland, krijgen vrijdag de strafeisen te horen van het Openbaar Ministerie. De officieren van justitie hebben aangekondigd dat ze 5,5 uur nodig hebben voor hun requisitoir waarmee ze willen bewijzen dat Nederland aan een aanslag is ontsnapt.

De zes verdachten, in leeftijden variërend van 22 tot en met 36 jaar, zitten nu 21 maanden vast op de terrorismeafdelingen van de penitentiaire inrichtingen in Vught en De Schie in Rotterdam. Vier van hen werden in september 2018 opgepakt op een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten in een vakantiehuisje bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden. De andere verdachten zijn opgepakt op thuisadressen in Vlaardingen en Arnhem. Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliën, volgens justitie genoeg om een halve kilo explosieven te maken.

Tijdens de tweede zittingsdag in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam bleek dat hoofdverdachte Hardi N. (36) plannen had een terroristische aanslag te beramen op de Gay Pride of op een militaire kazerne. N. beriep zich tot nu toe vooral op zijn zwijgrecht, maar kwam woensdag met een spijtbetuiging op de proppen. Hij zegt dat hij is geradicaliseerd omdat hij gehersenspoeld zou zijn door AIVD-agenten Zijn chatgesprekken met hen zouden staan op een telefoon die tijdens onderzoek bij justitie is kwijtgeraakt. “Alles waar ik van wordt verdacht druist 100 procent in tegen mijn religie en de menselijkheid”, zei N. “Ik ben nu keihard met de imam aan het werk om het gif uit mezelf te krijgen.”

Medeverdachten hebben in de rechtbank verklaard dat ze niet wisten waar N. mee bezig was. Zij erkennen dat ze sympathieën hadden voor de jihad, maar ontkennen dat ze plannen hadden voor het plegen van een aanslag in eigen land. Een van hen verklaarde naar Weert te zijn gekomen omdat hij een wapen wilde bemachtigen. Een andere verdachte wilde er contacten opdoen die hem konden helpen met uitreizen naar het kalifaat Islamitische Staat.