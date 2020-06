Kleine uitslagen op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn donderdag zonder grote koersverschillen de dag uitgegaan. Beleggers leken zoekende naar richting door tegenstrijdige signalen. Aan de ene kant waren er gunstige cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse economie, maar daar stond tegenover dat er meer uitkeringsaanvragen bij de Amerikaanse overheid binnenkwamen dan verwacht. Ook laait het coronavirus in sommige Amerikaanse staten weer op.