Facebook verwijdert berichten Trump-campagne om ‘nazisymbool’

Facebook heeft berichten van het campagneteam van president Donald Trump verwijderd vanwege het gebruik van een omstreden symbool. Het ging volgens de krant Washington Post om een omgekeerde rode driehoek, die vergelijkbaar is met het symbool dat communisten en andere gevangenen moesten dragen in de concentratiekampen van nazi-Duitsland.

De omgekeerde rode driehoek verscheen onder meer in gesponsorde berichten van de campagnepagina Team Trump op Facebook. Die waarschuwde gebruikers voor “gevaarlijke extreemlinkse” groepen en vroeg lezers een petitie te ondertekenen tegen Antifa, een groep antifascistische activisten. Die zijn door Trump in verband gebracht met recente rellen, al is er geen bewijs dat ze een rol van betekenis speelden.

Facebook laat de krant weten dat de berichten zijn verwijderd omdat ze strijdig waren met het beleid van het bedrijf. Het is volgens een woordvoerder niet toegestaan om symbolen van verboden haatgroepen te gebruiken zonder enige uitleg. De Trump-campagne reageert verbaasd op het besluit. “De rode driehoek is een Antifa-symbool”, aldus een woordvoerder, die zegt dat het symbool onder meer te zien is op iPhone-hoesjes en waterflessen.