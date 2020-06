NPO komt deze zomer met themadag over racisme en discriminatie

De combinatie van racisme en discriminatie is volgens Rijxman “een urgent thema dat speelt in de harten en hoofden van veel Nederlanders. Dit onderwerp verdient prioriteit.” Tijdens de themadag worden kijkers en luisteraars uitgenodigd om mee te praten over de problematiek. “Of het nu gaat om presentatoren, programma’s of archiefbeelden: de publieke omroep is van en voor iedereen.”

Rijxman geeft daarnaast aan dat er in het audiovisuele archief van de publieke omroep context kan worden geboden bij fragmenten die dit onderwerp raken. “Beelden worden pas verwijderd als omroepen en makers het daar - om hun moverende redenen - over eens zijn”, laat ze weten.

De bijeenkomst van de NPO en de omroepen over dit thema werd ingepland naar aanleiding van alle commotie die de laatste tijd is ontstaan over oude programma’s waarin (mogelijk) aanstootgevende content voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de Blackface-sketch uit Little Britain, in Nederland uitgezonden door de VPRO. De bijeenkomst van donderdag krijgt binnenkort een vervolg.