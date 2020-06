Denemarken heropent grenzen voor inwoners meeste Europese landen

Denemarken wil inwoners van de meeste andere Europese landen op 27 juni weer toelaten, op voorwaarde dat in die landen het aantal coronabesmettingen laag is.

Inwoners van landen met minder dan twintig nieuwe wekelijkse besmettingen per 100.000 inwoners kunnen dan naar Denemarken afreizen. Minister van Justitie Nick Haekkerup zei dat dit betekent dat inwoners van alle EU-lidstaten en Schengenlanden behalve uit Zweden en Portugal het land in mogen.

Voor Zweden kan wel een uitzondering gelden als zij in een gebied met weinig besmettingen wonen. Zo’n uitzondering geldt bijvoorbeeld voor ongeveer 2 miljoen Zweden die in de zuidelijke regio’s wonen. Toen Denemarken de grenzen eerder deze maand opende voor Scandinaviërs en Duitsers, werden Zweden daar nog van buitengesloten vanwege het losse beleid en het hoge aantal besmettingen in dat land.

Aanvankelijk wilde Denemarken grensrestricties blijven handhaven tot 31 augustus. “Het gaat in Denemarken nu veel beter dan we toen hadden durven hopen”, aldus minister Jeppe Kofod van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod. Toeristen die naar Denemarken willen, moeten wel voor minstens zes nachten een accommodatie boeken.