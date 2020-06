Nieuwe staking Tata Steel hindert staalproductie

Het personeel van Tata Steel, dat grondstoffen voorbereidt voor de smelting in de hoogovens, gaat donderdagavond staken. Vanaf 22.00 uur legt de avondploeg het werk neer. Dat meldt vakbond FNV, dat uitgaat van tientallen stakers. Volgens de bond zijn er meer stakingen gepland voor de opvolgende diensten.

De actie heeft directe gevolgen voor de ijzer- en staalproductie. De stakers voeren namelijk allerlei belangrijke werkzaamheden uit om de grondstoffen zoals ijzererts vanaf de kade via transportbanden richting de hoogovens te begeleiden. Daar wordt het ijzererts verhit tot vloeibaar ijzer om er vervolgens staal van te maken in de staalfabriek.

Met de nieuwe stakingsronde wil FNV druk verder opvoeren op de directie van Tata Steel. “Ze maakt geen enkele beweging. Ze gaat op geen enkele eis in”, aldus bestuurder Roel Berghuis van FNV. “Waar het om draait, is dat er hier toekomstperspectief wordt geboden. Dit bedrijf moet de 21e eeuw in worden gebracht. Samen met de medewerkers.”

Er is protest tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf waarbij honderden banen verloren gaan. Daarnaast zijn werknemers boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. Ook menen ze dat ze onterecht opdraaien voor de verliezen van met name de Britse vestiging van Tata, iets wat door de staalfabrikant wordt tegengesproken.