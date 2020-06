Hof: Trump mag programma dat migranten beschermt niet beëindigen

De Amerikaanse president Donald Trump mag een programma dat honderdduizenden migranten beschermt tegen uitzetting niet beëindigen. Dat besloot het hooggerechtshof. Het Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)-programma beschermt momenteel zo’n 650.000 migranten die als kind naar de VS zijn gekomen.

Migranten kunnen via DACA een speciale status krijgen. Die beschermt ze tijdelijk tegen uitzetting en geeft ze het recht om te werken, maar niet de mogelijkheid om het Amerikaanse staatsburgerschap te verwerven. Het programma is in het leven geroepen door president Barack Obama, die voor Trump in het Witte Huis zat.

Trump beloofde al tijdens zijn campagne om president te worden dat hij de beschermingsmaatregelen voor migranten zou schrappen, maar rechters staken daar al eerder een stokje voor. Hij zou nog wel een nieuwe poging kunnen doen om DACA in te trekken, maar het is nog onduidelijk of dat voor de volgende presidentsverkiezingen zou lukken.