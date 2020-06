Singer Laren: fantastisch dat gestolen Van Gogh opduikt op foto's

Museum Singer Laren noemt het fantastisch dat er recente foto's zijn opgedoken van het schilderij van Vincent van Gogh dat op 30 maart is gestolen tijdens een kunstroof. "We vinden het geweldig dat er teken van leven is", zo reageert een museumwoordvoerster op de foto's die in handen zijn van De Telegraaf. "We hopen nu heel erg dat het werk zo snel mogelijk terugkomt bij het Groninger Museum."

Het kunstwerk werd op 30 maart geroofd uit het museum in Laren. Het gaat om het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar. Van Gogh schilderde het in 1884. Het schilderij is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend voor een expositie.

De Telegraaf beschikt over foto's van de voor- en achterzijde van het gestolen werk die recentelijk moeten zijn gemaakt, omdat op een van de foto's ook The New York Times van 30 mei staat afgebeeld. Experts gaan er volgens de krant van uit dat het om foto’s gaat van het authentieke schilderij en niet van een vervalsing.