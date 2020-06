Delta Air Lines verwacht volgend jaar break-even te draaien

Delta Air Lines hoopt volgend jaar tegen de lente break-even te draaien. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij meldt donderdag dat het vanwege stijgende vraag de vluchtcapaciteit kan verhogen, en is van plan ongeveer duizend vluchten per dag toe te voegen op de vluchtschema’s van juli en augustus.

“We zijn bezig met herstellen, daar is geen twijfel over mogelijk”, zei directeur Ed Bastian donderdag. “Er zijn duidelijke tekenen dat we blijven groeien. Op dit moment zitten we op 15 procent van ons normale inkomensniveau. Gedurende de komende twee of drie maanden hopen we de 30 procent te halen, en tegelijkertijd de kosten op 50 procent van het normaal te houden.”

De in Atlanta gevestigde maatschappij verwacht tegen het einde van september ongeveer op 30 procent van het aantal vluchten te zitten dat het vorig jaar rond die tijd uitvoerde. Bastian zei donderdag dat hij na september geen grote ontslagen bij Delta verwacht, wanneer de ontslagboetes voor bedrijven die financiële steun krijgen worden opgeheven. Ongeveer 40.000 banen zijn al via een vrijwillige vertrekregeling geschrapt.