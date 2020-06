Kamer 'verbolgen' over beperkte verbetering veiligheid Defensie

Verbetering van de veiligheid is een prioriteit voor de minister van Defensie, maar volgens een onderzoekscommissie is er het afgelopen jaar weinig verbeterd. De Tweede Kamer reageert zeer kritisch.

"Ik ben hier zeer verbolgen over", zei André Bosman van coalitiepartner VVD in een debat over het personeel van Defensie. De commissie kreeg "moeizaam" informatie van Defensie. "Dat geeft het beeld dat er iets onder de pet wordt gehouden."

De VVD'er heeft niet het idee dat veiligheid een "topprioriteit" is voor het ministerie. De commissie mag "geen strobreed" in de weg worden gelegd. Zij moet zo spoedig mogelijk alle relevante informatie krijgen, aldus een boze Bosman.

Kritische rapporten

Andere partijen delen zijn mening. Tom van den Nieuwenhuijzen van GroenLinks spreekt van een "heftig rapport" en John Kerstens (PvdA) noemt het rapport "behoorlijk pittig". Volgens Martijn van Helvert van regeringspartij CDA is het "een heel slechte zaak" dat er slechts beperkte voortgang is bereikt bij de verbetering van de veiligheid.

Defensie kwam twee jaar geleden na kritische rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een plan om de veiligheid te verbeteren. Een commissie onder leiding van Gerdi Verbeet toetst op verzoek van de Tweede Kamer de voortgang.

Maandag meldde de commissie dat de vooruitgang bij de verbetering van de veiligheid "beperkt" is. "Defensie is nog niet aan het einde van het begin van het verbeteren van de veiligheid binnen Defensie."